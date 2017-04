Jeugdwedstrijd bij Magreb'90 loopt totaal uit de hand

Gefilmd

Daarop kwam het tot wat Douhou noemt ‘een opstootje’ tussen de twee, waar zich uiteindelijk steeds meer mensen gingen bemoeien. ,,Er zijn vreselijke dingen geroepen vanuit het UVV-publiek. Dat we kutmarokkanen zijn, en dat we maar terug moeten naar ons eigen land.’’ De UVV-trainer zou zelfs zijn spelers, allemaal onder de vijftien jaar oud, opgeroepen hebben geweld in het veld te gebruiken tegen de spelers van Magreb. ,,Breek hun benen maar, en dat soort dingen. Die man was door het dolle heen. We vragen ons echt af, of ze bij UVV wel beschikken over gekwalificeerde begeleiding.’’

UVV zegt in een reactie zich totaal niet te herkennen in deze lezing van het incident. ,,De wedstrijd is een kwartier voor tijd stilgelegd, en dat was niet omdat het plotseling begon te onweren. Er was wel iets meer aan de hand. Wat precies, dat zoeken we nauwkeurig uit. Onze bevindingen gaan vervolgens naar de KNVB, die moet beslissen hoe het verder gaat. De wedstrijd is om zogenoemde 'tuchtredenen' gestaakt. De KNVB beslist of die nog eens opnieuw gespeeld moet worden’’, aldus woordvoerder Taco de Vries.