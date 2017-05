Jo (66) reist bijna gratis het hele land door, op zoek naar boeken

Wat voor boek heeft u meegenomen?

,,Een boek over kruiden. Elke dag pak ik om 06.00 uur de trein en reis ik het hele land door om tweedehandsboekenwinkels af te struinen. Als 65-plusser kun je namelijk voor 42 euro per maand onbeperkt reizen.’’

Waarom doet u dat in hemelsnaam?

,,De boeken verkoop ik op Marktplaats. Daarmee vul ik mijn pensioentje aan. Ik ga straks door naar Barneveld en Enschede om twee boeken door de brievenbus af te leveren. Dat scheelt weer verzendkosten. Deze week ga ik onder andere ook naar Bodegraven, Venlo en Deventer.’’

Is dat goede handel dan?

,,Ik heb een keer een boek over Javaanse toverspreuken voor een paar euro op de kop getikt en deze op Marktplaats voor 800 euro verkocht. Het bleek een zeldzame druk te zijn. Zo zitten er nog wel meer pareltjes tussen. Dat is dus goede handel.’’

U leest vast veel in de trein?

,,De trein is mijn kantoor, inderdaad. Tijdens het reizen lees ik de boeken door en zet ik ze gelijk op Marktplaats via mijn Chromebook, een soort laptop maar dan veel lichter. Daarop dam ik ook tegen de computer, of online tegen andere dammers in de wereld. En ik praat veel met mensen.’’

Wat komt u allemaal tegen op een dag?

,,Het leuke is dat je op plekken komt waar bezoekers van een stad nooit zouden komen. Ik loop kilometers door buurten en wijken om boeken af te leveren, dan zie je wat de gemiddelde toerist niet ziet in een stad. Vooral de gordijnen vind ik fascinerend. Je hebt mooie gordijnen, dure, aftandse, dichte en open gordijnen. Het zegt wat over een buurt.’’