Jo (66) verkoopt tweedehands boeken om pensioen aan te vullen

Slapen in nijntje-stijl kan voortaan in Stayokay

19:48 Toeristen die van nijntje houden kunnen voortaan in het Stayokayhostel aan de Neude in Utrecht overnachten in een kamer die helemaal is ingericht met de creatie van Dick Bruna. Een toegangsbewijs voor het nijntjemuseum is bij een reservering inbegrepen.