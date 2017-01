Johan Gijsen is Utrechter van het Jaar 2016!

Zelf vindt Gijsen (41) dat hij helemaal geen recht heeft op deze eervolle prijs. ,,Ik vond het feit dat ik genomineerd was al een hele eer. Er zijn mensen in deze stad die vorig jaar levens gered hebben en mensen die Olympisch goud hebben gewonnen. Die verdienen zo'n prijs. Ik vat het op als een enorm compliment voor Le Guess Who.''



Dat festival bedacht Gijsen in 2007 samen met zijn jeugvriend Bob van Heur, omdat hij zelf 'nieuwe prikkels' nodig had en omdat ze samen vonden dat er veel meer mooie muziek is dan we via radio en tv te horen krijgen. Die onbekende en soms alternatieve muzikanten en groepen krijgen op 'Le Guess Who' een kans. Het festival wordt in de kritieken geroemd en geniet wereldwijde faam. Ook is Gijsen mede-oprichter van het festival Into The Great White Open op Vlieland.