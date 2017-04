Jonge Geinvloggers zoeken de oorlog op

Het gesprek met Ali B. is een van de vlogs in de serie van tien interviews. De Geinvloggers waren er ook bij toen de Nieuwegeinse bunker op 22 februari jongstleden werd verplaatst. ,,Een mooi startmoment van ons project. De kinderen konden volop werken met specialisten die dingen vertelden over de bunker en over leven in oorlog. Heel indrukwekkend.’’ In de serie hebben de jonge vloggers ook met oud-Vreeswijkers gesproken die de oorlog hebben meegemaakt. En met Syrische vluchtelingen in Nieuwegein. Ze willen die verhalen begrijpelijk maken voor kinderen. Ze interviewen zelf en monteren ook. ,,Ik bedenk dan een verhaal in mijn hoofd. Nee, ik werk dat niet eerst uit op papier, maar probeer tijdens de edit al een verhaal te hebben dat logisch op volgorde staat. Creatief editten is gaaf om te doen’’, zegt de 10-jarige Luca van Amerongen over zijn kunsten.