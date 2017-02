Jonge talenten zijn de toekomst bij IJsselsteinse VVIJ

Tom van der Horst stond voor dit seizoen eigenlijk ingedeeld bij het tweede van VVIJ. De 19-jarige verdediger speelde voor de zomer nog nacompetitievoetbal met de A1 en zou langzaam doorgroeien naar de hoofdmacht. Wim van Kippersluis, de nieuwe trainer van de IJsselsteinse zondagtweedeklasser, besloot anders en haalde Van der Horst bij de selectie. Niet zonder succes, want de jonge voetballer - exponent van de jeugdopleiding - speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden in VVIJ 1 als linker- of rechter vleugelverdediger.

Van der Horst is niet de enige, want ook Jeffrey van der Werken, Lars Pels en Casper Baggem spelen wekelijks. Jesse Vermeulen stond tot voor kort ook elke week bij de eerste elf, maar is herstellende van een spierscheuring. Pepijn Steenmetz maakt regelmatig zijn opwachting als invaller en Thimo van der Mueren keepte bij afwezigheid van Joey Swanink en Stefan Kolvers de laatste twee wedstrijden in het eerste. Ze hebben één saillante overeenkomst: de zeven spelers zijn allemaal geboren in 1997.

IJsselsteinse jongens in de basis op Groenvliet. ,,Het is bewust clubbeleid", vertelt trainer Wim van Kippersluis. Al ingezet voor zijn komst, maar door hem gecontinueerd. VVIJ heeft een verleden met doorgestroomde jongens uit de jeugdopleiding. Frank van Kippersluis, Lars Verlinden en Peter Woest kunnen erover meepraten. Woest maakt als routinier nog steeds onderdeel uit van de hoofdmacht. Van Kippersluis: ,,Wij hadden zoiets van: gaan we weer lobbyen voor spelers van buitenaf of vertrouwen wij gewoon op onze jeugd?"

VVIJ koos voor de laatste optie. Niet voor niets is de rechterhand van trainer Van Kippersluis Dennis Tijssen, die ook de functie van hoofd jeugdopleidingen bekleedt. ,,Zo zorgen we voor verbondenheid met de jeugd. We willen ze op een hoger niveau laten spelen. Dat gaat met ups en downs", merkt Van Kippersluis, die met zijn formatie een plaats in de middenmoot van de tweede klasse bezet. ,,De gemiddelde leeftijd ligt rond de 22 jaar. Ik zie de jonge jongens wekelijks beter worden, al is de stap van jeugd naar senioren voor de één makkelijker dan de ander."

