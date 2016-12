Jongen (12) aangehouden met nitraatbommen in bezit

Op de Moezeldreef in Overvecht is een 12-jarige jongen aangehouden die in het bezit was van vier nitraatbommen. Toen de politie bij hem thuis een kijkje kwam nemen, werden er hier nog eens 144 aangetroffen. Het wijkteam Overvecht-Zuid maakte dit bekend op Twitter.