Jongen scheldt agent uit en mag nachtje cel in

De jongeman snauwde een agent 'opkankeren, mafkees' toe, waarna hij werd aangehouden. Naast een nacht in de cel kost deze uitspatting hem 300 euro boete voor belediging van de agent en 90 euro boete voor 'hangen'. ,,Als hij gewoon had geluisterd en was weggelopen, had het niet zover hoeven komen en had hij misschien niet eens een boete gekregen voor het 'hangen''', aldus de wijkagent.