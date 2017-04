Jongens belagen meisjes (12) bij McDonald’s tot in het damestoilet

Vluchtauto liquidatie Farid (39) uit Houten is teruggevonden

21:22 De auto, waarmee de dader vluchtte nadat hij de 39-jarige Farid uit Houten doodschoot op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag, is uitgebrand teruggevonden in Delft. Dat meldt de politie vandaag in het opsporingsprogramma Team West.