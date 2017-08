Jongens rijden onder invloed woning in Bilthoven binnen in de Tesla van pa

UpdateAan de 1e Brandenburgerweg in Bilthoven is vanmorgen een elektrische auto een woning ingereden. De gevel van het huis is volledig kapotgereden. De 18-jarige bestuurder, die net zijn rijbewijs had, was onder invloed van alcohol en drugs. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.

In de auto zaten in totaal vier inzittenden van allemaal 18 jaar. Twee van hen komen uit Bunnik en de anderen uit Utrecht. Volgens de politie raakten drie van hen gewond en zijn zij per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens omwonenden waren de vier jonge jongens 'even de auto van pa aan het uittesten'.

Huis verlaten

Voor bewoner Maarten van der Kooij van de getroffen woning klonk het inrijden van de auto als een blikseminslag. Maar vlak na het incident, rond kwart over vier vannacht, werd hij gebeld door de meldkamer van de politie. Of hij zijn huis zo snel mogelijk wilde verlaten. ,,Er is namelijk een auto bij u naar binnen gereden’’, was de mededeling.

Het was voor Van der Kooij na een vakantie weer zijn eerste nacht thuis. ,,Ik had me een andere thuiskomst voorgesteld’’, zegt hij. Vol ongeloof kijkt Van der Kooij naar de ravage die de Tesla aan zijn huis heeft aangericht. In de voortuin zijn diepe bandensporen te zien die zijn planten hebben verwoest. Overal liggen losse onderdelen van de auto.

Joyriding

Van der Kooij: ,,Het zou me niets verbazen als ze 150 hebben gereden.’’ De vier jonge jongens hadden na een achtervolging een stopteken van de politie genegeerd. De bestuurder had volgens de bewoners nog maar een paar dagen zijn rijbewijs. ,,Hij wilde even de Tesla van zijn pa uitproberen, het was puur joyriding’’, zegt Van der Kooij.

Quote De jongens hadden een feestje en vonden het niet leuk. Toen zijn ze kennelijk maar gaan rijden. Jan-Gerrit van Weij

Ook Jan-Gerrit van Weij, die even verderop woont, werd wakker van de klap. ,,De eigenaar van de auto woont in Bilthoven-Noord. Hij zit in het buitenland voor zaken en hoorde van een buurman dat zijn auto niet meer op de oprit stond. Via een app kon de eigenaar vanuit Spanje zien dat zijn Tesla aan de 1e Brandburgerwerg stond. Ik heb gehoord dat de jongens een feestje hadden en het niet leuk vonden. Toen zijn ze kennelijk maar gaan rijden.’’

Ziekenhuis

Volledig scherm De Tesla is total loss afgevoerd. © Michiel van Beers De politie kwam de vier op het spoor na een melding van geluidsoverlast bij winkelcentrum de Kwinkelier. Agenten zagen de Tesla de garage uitrijden. Zij gaven de auto een stopteken, maar de bestuurder besloot met hoge snelheid weg te rijden. Even later crashte het elektrische voertuig tegen de woning. Op de weg zijn geen remsporen te zien. Volgens de bewoners reed de Tesla vanuit de Antonie van Leeuwenhoeklaan recht op het huis aan de 1e Brandenburgerweg af.

De brandweer heeft de Tesla vanmorgen rond 06.30 uur afgevoerd, nadat ze de gevel van de woning had gestut om instorting te voorkomen. Van der Kooij is niet gewond. ,,Ik hoop dat ik vanavond gewoon thuis kan slapen. Ik ga straks met een aannemer overleggen wat de mogelijkheden zijn.’’