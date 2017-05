Jongeren oefenen met zelfstandig wonen in Baanhuis

Van kind worden ze ineens een stukje volwassener. Dat is wat de jongeren uit het vierde en vijfde jaar van de Baanbreker, school voor praktijkonderwijs, ervaren als ze zeven weken lang een dag per week in het Baanhuis leren wat zelfstandig wonen betekent.

Dat is precies waarom de Baanbreker in IJsselstein tien jaar geleden met het project startte, vertelt directeur Frank Cok. Ook woningcorporatie Provides zag het belang van het project in en stelde daar een woning voor beschikbaar, eerst aan het Jolandeplantsoen en nu in de Aleida van Culemborgstraat. Bovendien helpt Provides leerlingen bij de inschrijving voor een woning als ze hun certificaten hebben behaald en klaar zijn op de Baanbreker.

De woning aan de Aleida van Culemborgstraat is een benedenwoning; een bewuste keuze, aldus directeur Frank Cok. „Zo moeten ze naast de zaken in huis zoals koken, afwassen, bedden opmaken en stofzuigen ook de tuin onderhouden.” Ook maakt het het contact met de buren gemakkelijker, vertelt Cok. „De dagen passen inhoudelijk precies in onze domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onder dat laatste valt ook het onderhouden van goed contact met buren.”

Catering

Op de dag dat de krant langskomt is het de beurt aan de Nieuwegeinse vriendinnen Destiny (15), Rosina (16) en Shabnam (16) uit de vierde om het huishouden te runnen. Terwijl ze druk bezig zijn de catering voor te bereiden voor de hoge gasten die later die dag arriveren vertelt Shabnam, die later kapster wil worden, trots hoe ze in het Baanhuis heeft geleerd op de juiste manier de was te strijken.

Aan andere dingen moest ze wel erg wennen: „De afwas vond ik heel veel en vies.” Rosina heeft een andere droom: „Ik wil straks een eigen bloemenwinkel.” Ze ontfermt zich daarom in het Baanhuis vooral over de tuin. Destiny tenslotte voelt zich als een vis in het water bij de catering. „Ik wil later in de horeca gaan werken.”

Quote We zien dat hun zelfvertrouwen groeit, vooral wanneer we ze weer terugzien op de slotdag van de Baanbreker. Ze zien er dan goed en zelfbewust uit Directeur Frank Cok

Het Baanhuis heeft duidelijk nut, vertelt Cok. „Heel veel kinderen kunnen dingen niet waarvan we denken dat ze het kunnen. Zoals op de goede manier afwassen, budgetteren en de post openmaken en verwerken. Dat komt op school wel aan de orde, maar het is toch anders als je het echt in een woning doet.”