Jonna (14) organiseert natuurzwemtocht in Loosdrechtse Plassen

Jonna houdt veel van zwemmen: Ze zwemt wedstrijden, doet aan waterpolo en deed wel eens mee aan een natuurzwemtocht. Nu heeft ze het heft in eigen hand genomen door een tocht door de trekgaten van de Loosdrechtse Plassen te organiseren. ,,Ik wil laten zien hoe mooi hier de natuur is'', vertelt ze. ,,In het zwembad zie je steeds dezelfde tegels. Hier is het avontuurlijker. Er zijn bomen en waterlelies. En het is rustig, windstil water.'' Er zijn drie afstanden: 500, 1.500 en 2.500 meter. De zwemmers worden begeleid door kano's en motorboten. Bij het organiseren van het evenement krijgt Jonna hulp van haar ouders en vrienden. ,,Ik had 20 deelnemers al mooi gevonden. 65 mensen had ik nooit verwacht'', zegt ze tevreden.

De zwemtocht maakt onderdeel uit van een grote geldinzameling. Jonna heeft namelijk haar zinnen gezet op deelname aan het project School at Sea, waarbij jongeren in een halfjaar de wereld overvaren op een groot zeilschip. Op reis krijgen ze lessen van vijf docenten, waardoor ze geen leerachterstand oplopen. ,,Je leert daar veel in de praktijk en het is heel avontuurlijk'', vertelt ze over haar droom. ,,Op school is het vooral standaard-leren.''

Gunfactor

Er is ruim 22.000 euro nodig voor de reis. ,,Ik ben veel bezig met sponsoring. Ik stap ik veel op bedrijven af en vraag of ze me willen steunen. Natuurlijk wil niet iedereen sponsoren, maar de meesten vinden het wel cool. Mensen zeggen: dat had ik ook wel willen doen. De gunfactor is belangrijk.''



De jonge Breukelse biedt verschillende tegenprestaties die ze op reis kan uitvoeren. Ze wil ze vlaggen van bedrijven in de mast hijsen en T-shirts met bedrijfslogo's op bijzondere plekken fotograferen. ,,Ik ga ook onderzoek doen naar de verandering van gewicht op jongeren die deelnemen aan deze reizen.'' Dat gebeurt onder begeleiding van een hoogleraar van Vrije Universiteit. De teller staat nu op 8.000 euro. Ze heeft nog een jaar om het hele bedrag bij elkaar te krijgen.



Jonna begint volgende week aan 3vwo op het Niftarlake College in Maarsssen. Sommige klasgenoten vinden dat ze zich wel erg veel werk op de hals haalt om de reis te maken. Het is een bewust keuze, zegt ze. ,,Ik wil de reis héél graag maken. Een halfjaar is lang en ik ga mijn bed en ouders missen, maar ik ga zovéél meemaken''.