Journalist spant zaak aan tegen gemeenten

Hollander is een website aan het ontwikkelen waarop gemeentelijk nieuws van alle gemeenten terug te vinden is. De site gaat hij vullen met nieuwsberichten van de gemeenten zelf.

Verplicht

10.000 euro

Zo stond de journalist afgelopen vrijdag in Zwolle voor de rechter. Negen gemeenten in die regio wilden niet meewerken aan zijn verzoek. De gemeente Losser gaf tijdens de zitting aan dat als het Hollander van een stroom nieuwsberichten wil voorzien, het een systeem ten koste van 10.000 euro moet bouwen.

Gelijk gesteld

Onlangs werd de journalist in een vergelijkbare rechtszaak tegen de gemeente Meppel in het gelijk gesteld. ,,Het kost me een hoop geld, maar het is niet anders. Openbaarheid is me een hoop waard.