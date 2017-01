Jumbo bouwt nieuw distributiecentrum in Nieuwegein

Toch geen prijs voor Nieuwegeins stel: adreswijziging kwam te laat

19:57 Het Nieuwegeinse stel, dat dacht duizenden euro’s te hebben gewonnen ondanks een tikfout in de postcode, grijpt toch naast de prijs. De trekking voor de Buurt-Ton à 100.000 euro, waarvan zij maximaal 16.000 euro konden winnen, vond officieel plaats in december en in die maand speelden ze nog mee op hun oude adres. Ze waren een dag te laat met hun adreswijziging.