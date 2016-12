Jumbo kan toch filiaal openen in De Meern

Dat is het resultaat van overleg van de exploitant van de Albert Heijn in het winkelcentrum én de eigenaar van Mereveldplein, gistermiddag tijdens een rechtszaak voor de rechtbank in Utrecht.



Hans Geveling bv, dat de AH exploiteert, was naar de rechter gestapt om de komst van de Jumbo tegen te houden. Die supermarkt zou een plek krijgen pal naast de AH, waar tot begin december nog de Vomar zat.



Volgens advocaat Van Gaal van Hans Geveling is de Jumbo, anders dan de Vomar, een rechtstreekse concurrent van de AH. Hij eiste dat het winkelcentrumeigenaar Hoorne Vastgoed verboden zou worden de winkelruimte aan de Jumbo te verhuren, omdat dit strijdig zou zijn met de huurovereenkomst.



Chantage

Tijdens de zitting ging het er stevig aan toe. Over en weer waren er verwijten en er vielen woorden als 'chantage' en 'dreigement'. Waar Hans Geveling de Jumbo daadwerkelijk als een rechtstreekse concurrent van de AH beschouwt, ziet Hoorne die supermarkt juist als een discounter in hetzelfde segment als de net vertrokken Vomar.



Op verzoek van rechter Van Binsbergen besloten de partijen in overleg te gaan en dat leverde uiteindelijk toch een overeenkomst op. Van Gaal wil niet ingaan op de details daarvan. ,,Maar de Jumbo kan komen.''