Jungleboek komt tot leven in fraaie choreografie

Met Jungleboek, een bewerking van het beroemde The Jungle Book van de Britse schrijver Rudyard Kipling, is de Stadsschouwburg daarin niet helemaal geslaagd. Want ‘vrolijk’ is niet direct van toepassing op het gevoel dat Jungleboek achterlaat.

Bovenal is Jungleboek een energiek, en bijtijds aangrijpend, modern sprookje waarin het levensverhaal van de ‘wolvenjongen’ Mowgli wordt uitgebeeld. De tien jonge dansers van streetdance-groep ISH hebben geen woorden nodig om zich te verplaatsen in het bonte dierenrrijk van de jungle. Met allerlei – vaak spectaculaire – dansstijlen, zoals hip hop, breakdance, waving of free style, beelden ze krijsende apen, een gracieuze olifant, kruipende pythons, een roedel wolven of een getergde tijger uit. De opzwepende Afrobeat van de populaire negenkoppige blaasband Jungle by Night versterkt waar mogelijk het verhaal.