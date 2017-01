Junkentunnel onder Hoog Catharijne was hel van de stad

Geschiedenisprogramma Andere Tijden maakte er een documentaire over en sprak met verslaafden, hulpverleners en lokale bestuurders uit die tijd. Regisseur Hein Hoffmann kende het winkelcentrum alleen als passant, vertelt hij. ,,Als je terugkijkt is het ongelofelijk hoe het zover heeft kunnen komen.''



Oud-wethouder Hans Spekman vertelde over duizend daklozen en junks in Utrecht, inclusief de ring rond Hoog Catharijne. ,,Nergens in Nederland was het zo erg. De samenleving had er geen antwoord op en verbande ze naar een spelonk. Dat is een gruwelijke gedachte, ook omdat het nog geen twintig jaar geleden is.''