Justitie eist vijftien maanden celstraf tegen 'schietende pizzakoerier'

De officier van justitie heeft vanmorgen vijftien maanden celstraf geëist tegen de 24-jarige Utrechter Zakaria A. vanwege verboden wapenbezit. Hij had twee wapens in zijn slaapkamer liggen. Rond A. hangt een zweem van betrokkenheid bij de liquidatie van Ranko Skekic.

Zakaria A. uit de Utrechtse wijk Overvecht is geen onbekende van de politie. In 2015 werd hij al eens veroordeeld voor een schietpartij op de Atlasdreef. Hij was toen werkzaam als pizzakoerier, wat hem in het milieu de bijnaam ‘de schietende pizzakoerier’ opleverde. In mei van dit jaar deed de politie een huiszoeking in de woning van A. en zijn moeder in een flat aan de Dommeringdreef.

De politie deed dat omdat zij een anonieme tip had binnengekregen over A.’s betrokkenheid bij de liquidatie van Ranko Skekic. Die werd op klaarlichte dag in juni 2016 voor zijn woning aan de Kretadreef doodgeschoten. De recherche onderzocht die tip en besloot de telefoon van A. af te luisteren. Daaruit kwam voldoende informatie om een huiszoeking uit te voeren. Omdat A. mogelijk vuurwapengevaarlijk zou zijn, besloot de politie een arrestatieteam in te zetten.

Peilbakens

Bij die inval wees A. het arrestatieteam direct op de twee wapens die hij verborgen hield in zijn slaapkamer. Ook werden peilbakens gevonden, die vaak door criminelen worden gebruikt om doelwitten van een liquidatie te volgen. Ook had hij diverse PGP-telefoons in bezit, waarmee je op een versleutelde (veilige) manier kan communiceren. Of de gevonden peilbakens verband houden met het onderzoek naar de liquidatie van Skekic wilde de officier van justitie niet toelichten, omdat dit onderzoek nog loopt. A. is in dat liquidatieonderzoek ook geen verdachte.