Justitie wil 4,3 miljoen euro van henneptelers

De zaak kreeg bekendheid, omdat het geld dat met de illegale teelt verdiend zou zijn, werd witgewassen door voormalig VVD-politica Kathalijne de Kruif in de gemeente Stichtse Vecht. Zij kreeg daarvoor een werkstraf. De hoofdverdachten kregen van 3,5 jaar cel voor de langdurige teelt van hennep in kwekerijen in de omgeving.



Van Petie T., de leider van de hennepbende van acht man, wil het OM 2,1 miljoen euro terughebben. Dat zou hij volgens de berekeningen verdiend hebben met de verkoop van de hennep. Zijn advocaat Marnix van der Werf zal betogen dat zijn cliënt slechts zo'n anderhalve ton aan euro's aan de teelt verdiend heeft. Ook van Jeroen van L., de vriend van De Kruif, wil het OM geld terugvorderen.



Er staan vandaag nog drie verdachten die veroordeeld zijn voor de hennepteelt bij de rechtbank voor een ontnemingsvordering.