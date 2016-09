Kaartjes voor Ouwehands alleen online als panda's er zijn

De komst van de dieren is overigens met een half jaar uitgesteld omdat hun verblijf aan Chinese eisen moet worden aangepast.

De kassa's van het dierenpark op de Grebbeberg gaan dicht zodra de Panda's Xing Ya en Wu Wen in Rhenen zijn. De directie van wil voorkomen dat te veel bezoekers tegelijk de nieuwe beren willen zien. Toegangkaartjes zijn straks alleen nog online te bestellen.



De dierentuin hoopt zo de bezoekersstroom in goede banen te leiden. ,,We willen niet meer dan 10.000 bezoekers op één dag toelaten'', zegt directeur Robin de Lange. ,,Bij 10.000 kaarten stoppen we en gaan verder voor de volgende dag. Op die manier weten we precies hoeveel bezoekers we kunnen verwachten.''