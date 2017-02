Kaas met een spiekbriefje

De eerste gang overtreft onze verwachtingen, want op basis van het interieur hielden we onze harten een beetje vast. Hier is vijftig liter 'sfeerloze' verf op alle muren gekwast en een bonte verzameling kringloopkitsch en kerstverlichting doet (helaas) de rest. Jammer, want het resultaat is een sombere achterkamer, waar slechts de centrale verwarming enige warmte biedt. Gelukkig staat de interieurontwerper niet achter de kachel.



Gang twee is een vleesgang. Voor ondergetekende een (iets te lang gebakken) entrecote van het Simmentaler rund met een saus van rode wijn en voor mijn tafelpartner een varkenshaas met spek en brie uit de oven. In zo'n gerecht kunnen kok en gast zich verslikken, maar dat gebeurt hier niet. Het is dus niet de zware winterhap, die je na een dagje skiën zou kunnen verwachten. Nee, vlees, spek en kaas zijn keurig in balans en geven geen plofgevoel. Ze gaan bovendien goed samen met eenvoudige, betaalbare wijnen. Alleen een goed mes wordt aan beide kanten gemist en meer nog missen we de groenten! Een halve wortel en drie plakjes courgette, is dat het beloofde groentegarnituur? We zouden bijna de salade terugvragen. Aardappel is er wel, maar slechts in de vorm van kant-en-klare afbakfrieten.



Kaasplankje

Door bij de bestelling van de voor- en hoofdgerechten alvast een kaasplankje aan te kondigen, weten we ons nu verzekert van een hartige finale op temperatuur. Spijtig genoeg komen we namelijk te vaak onderkoelde kazen tegen tijdens onze Pollepeltour. Sabrina brengt een Europees smakenpalet op tafel, maar moet voor de namen even terug naar de keuken. Ze herstelt zich met een spiekbriefje, haar liefste lach en een glaasje port van het huis. Uw kritische krantenschrijver geniet in de Coupe Rabelais ondertussen een zoete, Franse afsluiting; walnotenijs met karamel en slagroom. De humanist moest eens (w)eten...