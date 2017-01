Kaasboer Scheer stopt na 38 jaar en gaat verder als amateur-weerman

Hoe een fulltime kaasboer ertoe komt weerman te worden, is veel minder gek dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. Ga maar na, legt Scheer uit: ,,Is het bloedheet, dan verkoop je niks op de markt. IJzelt het, dan verkoop je ook niks op de markt. Regent het, dan wordt het niet druk aan de kraam. Dus ik had al snel in de gaten dat er een belangrijk verband is tussen het weer en de hoeveel kaas je op een dag verkoopt op de markt. Nou, en als je dan begint te voorspellen wat voor zaken je kunt verwachten, dan is de hobby zó geboren. Ik ben daar behoorlijk verslingerd aan geraakt.’’



Op zijn dak staat een windmeter. In zijn tuin een zonneschijnmeter, naast een heus weerstation. Alles erop en eraan. Straks zal Dick Scheer wat vaker omhoog kijken, de lucht in, dan vooruit naar zijn klanten voor de kraam. Al zal hij de praatjes wel missen. Andersom, zijn er heel wat kaasliefhebbers die Scheer gaan missen. Hij stond op de markt in Woudenberg, Renswoude, Utrecht, Scherpenzeel, Doorn, Leusden, Maarn, en als laatste dus ook in Zeist, de plaats waar zijn grootvader in de oorlogsjaren zuivel op straat ventte.