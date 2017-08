Kali en Görtler inzetbaar bij FC Utrecht

De ploeg van Erik ten Hag mist Simon Makienok, Chris David, Patrick Joosten en Rico Strieder. Yassin Ayoub, die vanwege heupklachten niet kon starten tegen Lech Poznan, is nu wel fit. Van het genoemde ‘knieklasje’ is Makienok inmiddels geopereerd aan zijn kruisband. David, Strieder en Joosten zijn op de weg terug van een identieke blessure. De terugkeer van Joosten laat nog even op zich wachten, maar met Strieder (ingeschoven in de groepstraining) en David (bijna zover) gaat het de goede kant op.

Trainer Erik ten Hag vindt het lastig om in te schatten waar zijn ploeg staat. ,,Ik beoordeel een competitiestart na een duel of zes, zeven. Dan zie je hoe de verhoudingen liggen. Maar we staan er goed op, hebben het voordeel dat we al een paar goede wedstrijden in de benen hebben in Europa.’’