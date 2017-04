KamaSutrA-beurs stopt ermee: de hoogtepunten op een rij

De erotische en spraakmakende beurs KamaSutrA stopt ermee. Van 29 september tot en met 1 oktober vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de laatste versie plaats van deze ‘erotische speeltuin voor volwassenen'.

Meer dan een miljoen mensen hebben de beurs sinds de oprichting in 2000 bezocht. Volgens beursmanager Mariska van den Hout was de rek er een beetje uit en viel de KamaSutrA-beurs in herhaling. Speeltjes die op de beurs te koop zijn, worden ook op internet gekocht.

Voor de laatste editie zijn ‘slechts’ 15.000 kaarten beschikbaar. De organisatie verwacht een run op de kaartjes.

Voor de liefhebbers nog even een paar hoogtepunten uit de afgelopen jaren op een rij.

Ongestoord swingen

Met het grootste swingersbed ter wereld haalde de KamaSutrA-beurs een tot de verbeelding sprekende attractie in huis. Het megabed van 8 bij 10 meter stond in het afgesloten Swingers Café, waar bezoekers seks kunnen hebben met onbekenden. Het 'hemelbed' bood plek aan tientallen bezoekers. Met af te sluiten voilegordijntjes en een zeildak konden de paren ongestoord hun gang gaan.

Volledig scherm © ANP

'De man van 25 cm'

De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy, een van de grootste namen in de wereld van de erotische film, was een weekend de stergast op de erotische beurs in Utrecht. 'De man van 25 centimeter' acteerde in 2.000 pornofilms en staat bekend als De Egel, vanwege zijn behaarde rug. Vooral als acteur, maar ook als regisseur verbond Jeremy zijn naam aan meer dan 2.000 filmtitels. Als pornofenomeen boekte hij bijzondere wereldrecords.

Tekst gaat verder onder de illustratie.

Volledig scherm Pornoacteur Ron Jeremy. © ANP

Voorgevel XXL

Legendarisch was het optreden van de Amerikaanse Busty Heart. Deze blondine baarde voor het eerst opzien toen ze meedeed aan het tv-programma America’s got Talent. Heart kan met haar beangstigend grote voorgevel blikjes pletten en planken door midden slaan.

Tekst gaat verder onder de illustratie.

Volledig scherm Het Amerikaanse model Chelsea Charms showt haar borsten die samen ruim 25 kilo wegen tijdens de KamaSutrAbeurs in Utrecht. © ANP

Stripacts van Neerlands bodem

Een van Neerlands bekendste pornosterren Bobbi Eden is onlosmakelijk verbonden aan de KamaSutrA-beurs. De Haagse verzorgde de afgelopen jaren meerdere stripacts op de erotische beurs en was samen met Kim Holland een van de grootste publiekstrekkers van de beurs.

Volledig scherm Bobbi Eden. © ANP

Henk en Ingrid