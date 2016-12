Kamerlid in de bres voor christelijke radiozender uit Veenendaal

Flatgebouw Kanaleneiland ontruimd vanwege brand

6:38 Een gedeelte van een flatgebouw aan de Vasco da Gamalaan in Utrecht is vannacht rond 01.00 uur ontruimd geweest vanwege een brand. De brand ontstond in een studentenwoning op de derde verdieping, in de flat boven het kleine winkelcentrum in Kanaleneiland Zuid.