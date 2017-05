Kampong wint eerste duel in finale play-offs

In de reguliere speeltijd was het duel in 1-1 geëindigd. Kampong kwam met 0-1 achter, maar scoorde vlak voor tijd uit een strafcorner via Martijn Havenga de 1-1. Daarna nam de thuisploeg voor zo’n 3.500 toeschouwers de shoot-outs beter.

Zaterdag is in Rotterdam de tweede wedstrijd. Als Kampong wint is de club landskampioen. Wint Rotterdam, dan is er zondag in Rotterdam een derde beslissende wedstrijd.