Kan Van Zanen jongeren verbieden?

De Tivolituin is een openbare buurttuin in Buiten-Wittevrouwen. De tuin wordt onderhouden door buurtbewoners, die de plek tot een ware Hof van Eden hebben omgetoverd. Helaas zijn er problemen in het kleine stadsparadijs.

Jonge liefhebbers van de cannabisplant komen óók graag in dit stukje openbare stadsnatuur en zouden daarbij overlast veroorzaken. Daarom laat burgemeester Jan van Zanen nu onderzoeken of een blowverbod op deze - en andere plekken in de stad - de overlast van jongeren kan verminderen.

Quote Jon­ge­re­n­over­last is een serieus probleem. Ook ik heb er in toenemende mate mee te maken. Ik vind dat een prima plan. Maar ik zeg u: het gaat niet ver genoeg. Als het Van Zanen menens is, moet hij ook een verbod op het gebruik van slagroompatronen buiten de keuken laten onderzoeken. En als zijn ambtenaren dan toch bezig zijn: kijk ook naar een totaalverbod op blikjes Energydrink van 0,39 cent, zakken chips, chocoladerepen, kauwgum, sigaretten, alles wat je bij de MacDrive kan kopen. Afhaalmaaltijden in shoarmatenten, watervaste stiften, verfspuitbussen, bier, mixdrankjes, zonnebloempitten, scooters, de baard in de keel en groene rochels.



Jongerenoverlast is een serieus probleem. Ook ik heb er in toenemende mate mee te maken. Vaak kan ik mijn huis niet in, omdat de gang wordt geblokkeerd door gamende jongeren, die het liefst het modem aan hun schedel vast zouden schroeven voor de beste wifi-ontvangst. Maar omdat dat niet kan, liggen ze als zakken aardappelen voor de deur van de meterkast, waar het modem staat.

En er is meer. Afgelopen zaterdag vond ik een KitKat-wikkel onder een kussen in de hoek van de bank en vier lege Haribo-zakjes tussen de vieze was. Over de tsunami aan stinkende sokken door het hele huis, vergeten natte handdoeken in sporttassen en bizarre schimmelculturen in broodtrommels maar te zwijgen.