Kans op vierbaans Rijnbrug bij Rhenen

Er is helaas geen aannemer te vinden die het aandurft om op de oude Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren een derde rijstrook aan te leggen, zegt de Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. Dus er komt, op zijn vroegst in 2020, een nieuwe Rijnbrug op de oude pijlers. Nu wordt onderzocht of daar dan ook maar meteen 2 x 2 rijstroken moeten worden aangelegd.



Verbeek legde de keuzes gisteravond klip en klaar voor tijdens een drukbezochte infobijeenkomst in Rhenen. Verbeek: „We bouwen zo'n nieuwe brug niet voor 10 jaar, maar wellicht voor 100 jaar. Maar vierbaans alléén op de brug, niet daarbuiten. We onderzoeken nu of dat geen aanzuigende werking heeft op verkeer van buiten de regio. Dat weten we dit voorjaar.”