Kapotte viool van duizenden euro's waard gevonden in Zeist

Het strijkinstrument werd onlangs aangetroffen in het huis van een overleden oude mevrouw in Zeist. Sjoerd Zwart, van Woningontruiming Zwartblok uit Soest, kreeg van haar zoon de opdracht het huis leeg te halen. ,,Om een leven op te ruimen, zeg ik altijd. Dat doen we met respect, en tegen afgesproken prijs. Het maakt dus niet uit wat we vinden. Dat is het meest eerlijk.''



De gewone spullen die Zwart aantreft, gaan naar de kringloop of Marktplaatshelper. Maar zaken kunnen ook bijzonder zijn. ,,Er staan ook wel eens designmeubels tussen van Pastoe, of vorig jaar nog een schilderij van Evert Moll. Die gaan door naar een veilinghuis en de opbrengst minus kosten krijgt onze opdrachtgever op zijn rekening.''



Afgetakeld

De vader van de oude dame in Zeist speelde in een orkest. In haar huis werden door Zwarts medewerkers drie violen aangetroffen en de nodige vioolkoffers. De viool waar dit verhaal over gaat, zag er afgetakeld uit, zegt Zwart. ,,De klankkast was kapot, de vioolhals gebroken. We hoopten maar dat de viool nog wat op zou brengen.''



De hele inboedel, inclusief violen, kwam terecht bij het gelijknamige Utrechtse veilinghuis van Herman Peerdeman. Het waren niet de eerste strijkinstrumenten van 2016. ,,We krijgen elk jaar honderden violen ter veiling aangeboden en het is eigenlijk nooit wat. En toch moeten we ze één voor één nakijken, zo blijkt maar weer.''



Stradivari

Twee violen plus koffers kregen voor zo'n 325 euro een nieuwe eigenaar. Maar die kapotte derde? Iedereen denkt meteen aan de zelfs voor leken bekende Antonio Stradivari (1644-1737). Peerdeman: ,,Het was niet eens zo'n oude viool, uit 1899. Dus geen Stradivarius.''