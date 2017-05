Kapper Schaars kapt met knippen

Kapsalon Dick Schoonheid op de Steynlaan is al ruim veertig jaar een begrip in Zeist. Er zullen weinig mannelijke Zeistenaren zijn die er níet zijn geknipt. Al was het maar voor de mooie verhalen van eigenaar Fred Schaars (71). Op 31 mei geeft hij zijn allerlaatste knipbeurt.

Hoewel de kapsalon voor zowel dames als heren is, is driekwart van de klanten van het mannelijke geslacht. ,,Ik heb twee meisjes in dienst. Die knippen, verven of permanenten het haar van de dames. Ik knip de heren,'' vertelt Schaars, die in 1999 de kapsalon overnam.

Hij vertelt over de drie episodes in zijn werkende leven, waarvan de afgelopen 23 jaar op de Steynlaan zijn laatste is. De eerste vijftien jaar, op de vaart, vond hij het leukst. ,,Als jongen van 22 ben ik gaan varen met de Holland Amerika Lijn. Op de SS Rotterdam. Ik was kapper voor zowel de passagiers als de bemanning. Omdat het een Engelse maatschappij was, was ik de enige Hollander tussen vijf Engelse meisjes.''

Quote Ik kwam uit het dorpje Soesterberg en voer van Rotterdam naar New York Fred Schaars Enthousiast vertelt hij: ,,Ik ging van niets naar iets: ik kwam uit het dorpje Soesterberg en voer van Rotterdam naar New York, waar het leven altijd doorgaat. We maakten wereldreizen van drie maanden. Als we in een haven waren, sloten alle zaken op het schip, want die waren taxfree en konden alleen op 10 mijl afstand buiten de haven open. Dus als we in een haven waren, was ik altijd vrij. Ik heb heel veel gezien.'' Even later: ,,Nu ben ik hier. Met personeel, de fiscus...er komt heel veel bij kijken. Als ik het van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Dan was ik misschien blijven varen.''

Vliegbasis Soesterberg

Wel had hij dan zijn tweede episode moeten missen. Ook één waarvan hij heeft genoten. ,,Van 1980 tot 1997 heb ik gewerkt op de Amerikaanse vliegbasis in Soesterberg. Omdat het Amerikaans grondgebied was, was er geen winkelsluitingswet en was de kapsalon zeven dagen per week open. Ik werkte met Hollandse meisjes, maar ook Engelse, Amerikaanse en Thaise. Wat ik verdiende was taxfree en in dollars. Toen ik begon, stond de dollar op 4,10 gulden en kon ik van mijn fooien leven. Toen de dollar zakte naar 1,70 gulden, redde ik het niet meer en ben ik naar de Steynlaan gegaan.''

Op de vliegbasis leerde hij kroeshaar knippen. ,,Een zwarte jongen had me dat geleerd. Ze mochten me en noemden me 'white brother'. Het was een hechte, kleine gemeenschap. Ik knipte niet alleen de militairen, maar ook de echtgenotes, kinderen en burgerpersoneel.''

Klantenkring

Waar hij op de vliegbasis zijn klanten vaak slechts een korte periode zag, bouwde hij op de Steynlaan een vaste klantenkring op. ,,De meesten komen uit Zeist. Maar er zijn ook mensen die in de zomer vanuit Wijk bij Duurstede, Cothen, Odijk of Houten naar Zeist fietsen en dan even bij mij aankomen.''