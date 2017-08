Karel Kraai leert jonge inwoners van Zeist afval scheiden

De Zeister basisscholen ontvingen in de zomervakantie afvaltorens. Elke klas zijn eigen afvaltoren. Hierin kan PMD (plastic, metaal/blik en drankenkartons), papier en composteerbaar afval worden gegooid.

In de gecombineerde groep 1 en 2 van juf Willemijn van Harskamp van de Kerckeboschschool is de PMD-bak na één dag school al redelijk gevuld met boterhamzakjes en kleine drankverpakkingen. Leerlingen Daan, Frederique en Hugo, die vandaag jarig is, maakten al kennis met de afvaltoren, al weten ze nog niet precies wat in welke bak moet en waarom. Het bijbehorende lesprogramma moet nog beginnen, vertelt Van Harskamp. Ik kan me voorstellen dat we het gaan hebben over hergebruik van bepaalde materialen.’’

Programma

Directeur Ronald Nagtegaal ontving inmiddels het volledige lesprogramma. Voor de groepen 1 tot en met 3 staat het verhaal van Karel Kraai, bijgenaamd ‘De Scheidlijster’, centraal, de groepen 4 tot en met 6 gaan zelf aan de slag met het benoemen en scheiden van afval. De groepen 7 en 8 houden zich niet alleen bezig met het scheiden van afval, maar kijken ook naar hergebruik van afval zoals plastic en blik. Later in het jaar is er nog een scholencompetitie in de vorm van een quiz.

Quote Driekwart van wat we weggooien als restafval is heel goed te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goedkoper dan het verbranden van restafval Roy Luca, wetrhouder

Wethouder Roy Luca is niet ontevreden over de manier waarop in Zeist afval wordt gescheiden, maar het kan volgens hem altijd beter. Dat probeert de gemeente te bereiken door de basisscholen erbij te betrekken. ,,Uit onderzoek van het Zeister afval blijkt dat driekwart van wat we weggooien als restafval, heel goed is te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goedkoper dan het verbranden van restafval. We zien het als een logische zet om samen met de scholen, kinderen en ouders werk te maken van afval scheiden en afval verminderen.’’

Startsein