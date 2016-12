Kat- en muisspel om vuurwerk

Vijf jongens van een jaar of veertien lopen net een park in, als ze aan de overkant twee mannen in felgele hesjes met hun fiets zien staan. Omdat het park een hotspot is van vuurwerkoverlast, weten ze meteen dat het handhavers van de gemeente zijn, die sinds 9 december op pad zijn als 'vuurwerkteam'. Ze doen het geluid van een gillende keukenmeid na en lopen grijnzend langs de mannen.

Quote Ze weten in elk geval dat we er zijn, dat werkt dus ook preventief. Marc, handhaving gemeente Utrecht Marc en Mischa, een van de drie duo's die deze dagen op pad zijn om jongeren die al aan het knallen zijn op heterdaad te betrappen, zien er de lol wel van in. ,,Ze weten in elk geval dat we er zijn, dat werkt dus ook preventief. Zolang ze weten dat we op pad zijn, houden ze zich in'', zegt Marc.

Het werk van de vuurwerkteams wordt steeds geavanceerder. Drie jaar geleden reden er bijvoorbeeld twee teams voor de hele stad en kon een van de teams die in Overvecht aan het werk was, zomaar naar het centrum geroepen worden als daar een melding van vuurwerkoverlast vandaan kwam. Tegen de tijd dat de handhavers daar arriveerden, was de vogel uiteraard al lang gevlogen.

Quote Ik hoorde laatst een enorme knal en zag het ook direct op mijn telefoon. Mischa, handhaving gemeente Utrecht Vorig jaar werd een 'geluiddetectiesysteem' ingevoerd. Op plekken in de stad waar altijd veel vuurwerkoverlast vandaan kwam, zijn microfoons geplaatst die de knallen direct registreerden en doorstuurden naar de meldkamer van de gemeente. Die stuurde het vuurwerkteam dan meteen naar de plek des onheils, maar ook dan gingen kostbare seconden verloren. Nu krijgen drie vuurwerkteams, die heel gericht een bekende overlastwijk onder hun hoede nemen, die informatie direct op hun telefoon door. Zodra de microfoons een (te) harde knal registreren, gaat er op hun telefoon een alarmsignaal af en is te zien waar de knal vandaan komt. ,,Dat werkt perfect. Ik hoorde laatst een enorme knal en zag het ook direct op mijn telefoon. Er zit geen seconde meer tussen'', weet Mischa.

Maar het blijft lastig om vuurwerkovertreders op heterdaad te betrappen. De handhavers moeten zelf zien dat er iemand vuurwerk afsteekt of ze moeten iemand een bekentenis laten doen voor ze een boete uit kunnen delen.

Dat maakt hun werk echter niet onmogelijk of nutteloos, vinden Marc en Mischa. ,,We zijn steeds dichter in de buurt en steeds vaker zitten we ze op de hielen. En ook als we de vermoedelijke overtreders niet op heterdaad hebben kunnen betrappen, spreken we ze wél aan. Ze weten dat we in de buurt zijn en bedenken zich dan wel twee keer voor ze in de fout gaan.''

Bovendien zijn de vuurwerkfanaten vaak te volgen via een spoor van meldingen op de telefoon. ,,Dan zie je precies welke kant ze op lopen en kun je ze zelfs voor zijn. Dat werkt wel ontmoedigend.''

Quote Als ze weten dat we in de buurt zijn, gedragen ze zich een stuk beter. Via Facebook, Whatsapp en andere sociale media waarschuwen de jonge vandalen elkaar ook. ,,Niet erg. Ook dat werkt preventief. Als ze weten dat we in de buurt zijn, gedragen ze zich een stuk beter.''

Marc en Mischa hebben het erg rustig als ze dinsdagmiddag op pad zijn. Ze spreken ook een bromfietser aan die op het fietspad rijdt, terwijl dat niet meer mag. ,,Als het even kan, pikken we onze gewone taken ook op'', zegt Mischa. ,,Maar we focussen op het vuurwerk.''