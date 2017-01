Keert La Place terug naar Corridor in Veenendaal?

Zes jaar cel geëist voor overval door man die eerder baby doodschudde

11:40 Tegen Jeffrey S. uit Utrecht is vanochtend zes jaar cel geëist voor een gewapende overval in Groenekan in april vorig jaar. Hij liep samen met zijn maat tegen de lamp toen zijn nichtje, die het duo naar het adres van de overval had gebracht, zich bij de politie aangaf. S. heeft ook nog drie jaar cel tegoed voor het doodschudden van zijn eigen kindje.