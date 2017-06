Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Culemborg

Culemborgers konden vandaag in het stadhuis op de Markt kennismaken met hun nieuwe burgemeester. Het was nog geen dag om harde noten te kraken met de kersverse, jonge burgervader Gerdo van Grootheest (38) over de problemen in de stad. ,,Laat hem eerst maar even wennen’’, zei inwoner John van Empel.

Vrijdag werd Van Grootheest officieel in de gemeenteraad geïnstalleerd als nieuwe eerste burger van Culemborg, zaterdag was het er meer informele gedeelte waarbij ‘Jan en alleman’ kennis met hem konden maken.

Toch had de welkomstbijeenkomst wat weg van een staande receptie, waarbij inwoners van de stad gelaten in een rij, met een cadeautje onder de arm, wachtten tot ze Van Grootheest de hand konden schudden. Het waren ook vooral vertegenwoordigers van clubs, stichtingen, culturele evenementen en bedrijven die de kans te baat namen hun gezicht en naam in het geheugen van de burgemeester te graveren.

Openen

Vertegenwoordigers van onder meer de jachthaven, voetbalclub Vriendenschaar en Culemborg Blues kwamen langs om handjes te schudden. ,,Ik ga hem nog niet vragen het festival meteen te openen hoor’’, zei voorzitter John van Empel van Culemborg blues. Toch zijn de verwachtingen wat hooggespannen bij de bluesliefhebbers, want Van Grootheests voorganger Roland van Schelven was als liefhebber altijd van de partij. ,,Die stak met zijn meer dan twee meter ook boven het publiek uit, Van Grootheest gaat wat meer op in de massa’’, grapte Van Empel.

Grapjes over zijn geringe lengte had Van Grootheest een dag eerder zelf ook al gemaakt. Met zijn 1.70 meter halveert hij zo ongeveer de lengte van de voormalige burgemeester.

Ook had hij gisteravond al aangegeven dat veiligheid, zijn eigen portefeuille, speerpunt nummer 1 zou worden. Het mag volgens hem niet zo zijn dat mensen die Culemborg op het internet opzoeken, eerst alles lezen over autobranden en rellen. Daarmee maaide hij het gras van mogelijke criticasters om daar werk van te maken, ook maar meteen voor de voeten weg.

Het was daarom volgens Van Grootheest zelf vanmiddag een erg warm welkom. ,,Als ik wat geleerd heb vandaag, dan is het wel dat ik me heel welkom voel, dat Culemborgers erg trots zijn op hun stad en dat de dynamiek hier enorm is.’’

Full-time