Kensington geeft concert op het dak van TivoliVredenburg

Het concert is onderdeel van muziekfestival Utrecht Centraal dat vandaag verspreid over de stad plaatsvindt. Het optreden wordt live gestreamd op de schermen boven de etalage van kledingwinkel The Sting aan het Vredenburgplein. Kensington is de grootste rockband van Nederland. Eerder dit weekeinde stond de groep op het hoofdpodium van Pinkpop.

De Ierse band U2 maakte dertig jaar geleden furore met een optreden op het dak van een slijterij in Los Angeles. Dit verrassingsconcert is te zien in de video van het nummer 'Where the streets have no name'. In 2009 zorgde U2 voor een verkeersopstopping in het centrum van Londen omdat meer dan vijfduizend fans waren afgekomen op een optreden op het dak van een BBC-gebouw.