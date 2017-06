Kensington geeft maandag verrassingsconcert in Utrecht

Kensington is de grootste rockband van Nederland. De band heeft vier albums uitgebracht en won daarmee talloze prijzen. Op zaterdag 3 juni staat de groep op de mainstage van Pinkpop. Afgelopen woensdagavond speelde de band nog twee nummers in Maastricht tijdens het inhuldigingsfeest voor Tom Dumoulin.

Tijdens Utrecht Centraal treden honderden Utrechtse muzikanten op in de hele stad. De hele Utrechtse binnenstad staat in het teken van muziek. Er zijn optredens in alle genres, van pop tot jazz via klassiek naar world en smartlappen. De officiële opening is om 12 uur door Holland Baroque & Eric Vloeimans in Hoog Catharijne. Andere hoogtepunten zijn optredens van Spinvis & Saartje van Camp, Maarten Vos & Gregory Frateur, Baby Dee en Falco Benz.