Kensington koestert warme herinneringen aan Geinbeat

De Utrechtse band Kensington won in Nieuwegein ooit zijn eerste popprijs: De Kleine Prijs van Nieuwegein. Als beloning mocht de groep - nu één van de populairste in het land - optreden tijdens Geinbeat. Kensington was er dolblij mee en koestert nog steeds warme herinneringen aan beide optredens in Nieuwegein.

Ook andere topbands als Triggerfinger, The Kik, Racoon en Sue the Night traden in Nieuwegein op tijdens Geinbeat; de organisatie van het eendaagse evenement heeft altijd een goed gevoel voor aanstormend talent gehad. Dit jaar wordt er een dag aan het evenement toegevoegd. Een dag waarop juist coverbands een podium krijgen.

Volledig scherm Dit jaar wordt er een dag aan het evenement toegevoegd. © Maarten Janmaat

Behoefte

Maarten Janmaat, die de public relations doet van Geinbeat: ,,We zijn vooral rock georiënteerd. Gitaarmuziek is wat je veel bij ons hoort. De bands die de afgelopen jaren op Geinbeat stonden, braken vaak kort na hun optreden bij ons door. Maar de reactie op de line ups was toch vaak: ‘Die ken ik niet’. Vandaar de extra avond. Een avond waarop coverbands muziek spelen van onder meer Guns ‘N Roses en Anouk. Hun nummers kennen mensen wél. We zijn benieuwd hoeveel publiek dat gaat trekken. Het is even uitproberen of dat aanslaat, maar we denken daarmee in een behoefte te voorzien.”

De oorspronkelijke (zaterdag)avond blijft gratis toegankelijk. Voor de nieuwe avond van de coverbands (vrijdag 23 juni) moet worden betaald. ,,Zo kunnen we bijvoorbeeld de technici - die nu twee dagen moeten werken in plaats van eentje - betalen. Maar de kosten blijven laag, hoor. In de voorverkoop kosten tickets 7 euro 50.”

Volledig scherm De oorspronkelijke (zaterdag)avond blijft gratis toegankelijk. © Maarten Janmaat

Publiciteit

Voor Geinbeat wordt een podium gebouwd tussen het Stadshuis van Nieuwegein en theater DE KOM. Ondanks dat het plein daar midden in het centrum ligt, is het er vaak uitgestorven en tochtig. De gemeente helpt met een subsidie en het verlenen van een vergunning omdat Nieuwegein wel wat reuring kan gebruiken. Janmaat: ,,Zeker op muziekgebied is er niet zoveel hier.” DE KOM helpt mee met de publiciteit van Geinbeat en faciliteert tijdens het evenement.

Geinbeat wordt voor de 23ste keer gehouden. Oprichter van het eerste uur Fred Jacquet is nog steeds betrokken bij de organisatie. Zijn doel om lokale en regionale bands de kans te geven om voor publiek te spelen staat nog steeds.

Een uitstap naar het grote Nieuwegeinse park verliep met wisselend succes. ,,Je bent heel afhankelijk van het weer. Een zonnige dag werd in Parkhout prima bezocht, een ander jaar verregende Geinbeat helaas”, concludeert Janmaat.

Volledig scherm © Maarten Janmaat

Veiligheid

Geinbeat is in de loop van de jaren langzaam groter geworden. Gemiddeld kwamen er de afgelopen jaren zo’n 2.500 mensen kijken en luisteren. Voor de vrijdag is in verband met de veiligheid een maximum van 1.500 bezoekers vastgesteld.

Twee avonden in plaats van eentje succesvol laten verlopen is de nieuwe wens van Maarten Janmaat, maar hij heeft er nog eentje. ,,Kensington een keer terugzien te krijgen op Geinbeat, dat zou geweldig zijn. Maar ik vrees dat we ze niet meer kunnen betalen.”