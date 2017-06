Kerkdienst in de open lucht: Kerken Nieuwegein bundelen krachten

De organiserende kerken willen een ontspannen dienst in het park. Er zal gezongen en gebeden worden. En er wordt een verhaal uit de Bijbel gedeeld. ,,We herkennen elkaar in ons geloof in God’’, vervolgt De Bree zijn uitleg. ,,We delen het verlangen om dat goede en grote tijdloze verhaal op een eigentijdse manier te delen in onze stad. Zo bundelen we onze krachten in zorg voor mensen. Dat wil ik graag benadrukken zondag.’’



De kerken hopen ook op nieuwe ontmoetingen tussen mensen. Mede daarom is het na de parkdienst mogelijk te picknicken. Bezoekers moeten dan wel zelf een gevulde picknickmand meenemen. De kerkdienst vindt plaats in Park Oudegein, vlakbij de sportvelden van sv Geinoord. Aanbevolen wordt een kleedje of campingstoel mee te nemen. De Bree: ,,De sfeer is heel anders dan in een gebouw. Er zijn letterlijk geen muren en drempels. Ga met elkaar in gesprek! Dat willen we benadrukken met de 'open air' dienst.’’