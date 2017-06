VideoDe kersentijd staat op punt van beginnen in de Kromme Rijnstreek. ,,Het is verreweg de gezelligste tijd van het jaar. Ik leef er helemaal naartoe. Kersen plukken is mijn grootste hobby'', zegt kersenplukker Piet van Leeuwen uit Cothen.

Volledig scherm Piet van Leeuwen plukt graag kersen.

© William Hoogteyling

Sinds Van Leeuwen (72) met vervroegd pensioen ging, plukt hij kersen bij Theo Vernooij. ,,Kersen plukken schept een band. 's Morgens vroeg beginnen, tussen de middag gezellig schaften en om half vijf met zijn allen een lekkere borrel drinken in de kersenhut.''

Niet alleen de plukkers kunnen niet wachten tot de kersentijd begint. ,,De mensen willen kersen. Deze week hebben we ze eerst nog mondjesmaat maar komende week zijn ze er volop'', zegt kersenteler Theo Vernooij.

Rijp

In zijn boomgaard bij het Groenwoud tussen Cothen en Wijk bij Duurstede laat hij trots de eerste mandjes Eurlise, de vroegste kersensoort, zien die Piet van Leeuwen geplukt heeft. Vernooij: ,,Ik word geregeld gebeld of de kersen al rijp zijn. Het is nu nog een voorzichtig karweitje om de eerste rijpe kersen ertussenuit te plukken. Over een paar dagen hoeven we niet meer te zoeken. Het rijpen gaat snel. Met de dag zie je ze roder worden.''

Bouwvakkers

De Eurlises hangen onder folie aan laagstambomen. Komende week begint voor de ervaren plukkers als Van Leeuwen het echte werk als de Vroege Duitsers en Burlats rijp zijn aan de hoogstambomen. ,,Dan gaan we de ladder op. Dat is het ouderwetse kersen plukken zoals mijn vader dat ook heeft gedaan. Hij werkte in de bouw. Zijn baas gooide de bouw in de kersentijd stil. Gingen alle bouwvakkers kersen plukken in die goede oude tijd.'' Tegenwoordig worden de boomgaarden bevolkt door een gemêleerd publiek: huisvrouwen, gepensioneerden, scholieren en een handvol buitenlandse arbeidskrachten.

Nachtvorst

Donderdag 8 juni is de officiële aftrap van het kersenseizoen. Dan overhandigt Vernooij traditiegetrouw het eerste 'officiële' mandje kersen. Hij verwacht een goed kersenjaar. ,,Er hangt een mooi gewas. Door de nachtvorst zijn er weliswaar iets minder kersen dan vorig jaar maar dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede: het worden grote sappige kersen.''

Schade

In de hoogstambomen is goed te zien wat de nachtvorst voor schade heeft aangericht. Aan de onderste takken zitten de kersen dun. Hoe hoger in de boom hoe voller het gewas. Bij Eveline Westeneng aan de Achterdijk in Bunnik is het beeld hetzelfde. ,,Wij hebben iets minder kersen dan vorig jaar maar de kwaliteit is perfect. Ik heb er net stiekem eentje geproefd. Heerlijk. Wij hebben geen Eurlise. Volgende week gaan we helemaal los met Burlat.''