Keuze uit 6500 broeken in de grootste jeanswinkel van Nederland

In De Rode Winkel aan de Lange Elisabethstraat in Utrecht, die momenteel wordt verbouwd, moet de klant zich (nog meer) thuis gaan voelen.



Maar alles blijft natuurlijk wel draaien om de spijkerbroek. Pauline Broekman (29): ,,Jeans is onze specialisme. Daar weten we alles over.''

Pauline draait sinds begin dit jaar samen met haar broers Daan (24) en Wouter (27) de scepter over de grootste en meest gespecialiseerde jeanswinkel in Nederland. En misschien wel in Europa. Want in de verbouwde en modernere De Rode Winkel kunnen de klanten kiezen uit 6500 broeken. Nu zijn dat er 'slechts' 4000. Pauline: ,,Je vindt bij ons van alle merken de beste broeken.''



Het jeans-virus

Pauline en haar broers hebben op papier het roer overgenomen van hun vader, Tom Broekman. Maar natuurlijk kijkt hij nog mee. Pauline, Daan en Wouter zijn al de zesde generatie Broekman, die het bijna 180 jaar bestaande familiebedrijf met 32 werknemers de komende jaren moet gaan leiden. Onder het familiebedrijf valt ook kledingzaak Thom Broekman. Dat is meer gericht op pakken en herenmode.



Voor alle drie de kinderen Broekman geldt dat ze besmet zijn met het jeans-virus. Pauline; ,,Als je daarmee eenmaal geïnfecteerd wordt, laat je dat niet meer los. Je groeit ermee op.'' Hun vader Tom zit al 58 jaar in de broeken. Toen hij begon, verkocht het bedrijf met name bedrijfskleding. Later kwamen hier jeans van merken als Wrangler en Levi's, oorspronkelijk werkkleding uit Amerika, bij. Vanaf 1998 stortte De Rode Winkel zich uitsluitend nog op de verkoop van jeans.