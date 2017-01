Kinderen hangen aan lippen Beatrice de Graaf tijdens Voorleesontbijt

Geen moment raakt de Utrechtse hoogleraar uit haar flow, ook niet als de kinderen ietwat enthousiast de antwoorden naar haar toeschreeuwen. ,,Heel goed”, moedigt ze de kinderen juist aan als ze een goed antwoord geven. Als het boekje uit is gelezen zingen de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s samen met de kinderen nog een paar liedjes, waarna er een klein en gezond ontbijtje klaar staat voor iedereen.



,,Dit is echt ontzettend leuk om te doen”, zegt De Graaf met een grote glimlach na afloop. ,,Als kind wilde ik vroeger bibliothecaris worden. Wilde altijd omringd zijn met boeken. Dus toen de bieb vroeg of ik de aftrap wilde geven heb ik geen moment getwijfeld.” De komende dagen lezen nog meer bekende Utrechters boeken voor aan jonge kinderen. Burgemeester Van Zanen leest donderdagochtend om 9.15 uur voor in de Bibliotheek Oog in Al.