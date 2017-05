Kinderen krijgen kijkje in keuken kunstenaar Jits Bakker

De leerlingen worden rondgeleid in het atelier van Jits Bakker door vrijwilligers van KunstCentraal die zelf docent zijn geweest en Jits goed gekend hebben. Het is onderdeel van een reeks van vier lessen over Jits Bakker en zijn werk. ,,Jits maakte schilderijen en glasmozaïeken, maar hij is vooral bekend om zijn bronzen beelden", vertelt vrijwilliger Ton van der Linden. ,,We leggen uit hoe zo'n beeld tot stand komt. Jits was constant bezig. Je bent geen kunstenaar van 9 tot 5. De productie die erbij komt kijken, is voor velen een eyeopener."

Onder de indruk

Tibo van de Zand, de zoon van Jits Bakker, is erg enthousiast over het project. ,,Mijn vader was altijd betrokken bij de jeugd. Hij was natuurlijk zelf ook een groot kind. De leerlingen zijn ontzettend onder de indruk. Het is ook uniek, dat je een kijkje in de keuken van een kunstenaar krijgt. Ze horen hoe een beeld in elkaar zit, welke materialen hij gebruikte. Bijvoorbeeld hoe patineer je, hoe ga je hakken, hoe ziet het eruit als je gegoten hebt. Maar ook wat mijn vaders inspiratiebronnen waren en waar de hele grote beelden gemaakt worden. Je voelt de sfeer hier. Het is echt hoe Jits het heeft achtergelaten."

De leerlingen gaan ook zelf aan de slag. ,,Ze gaan eerst tekenen, in de volgende les gaan ze een beeld maken." Cedric (12) van de Julianaschool in Bilthoven maakt een tekening van een beeld van een mens op een paard. ,,Als je langer kijkt, lijkt het op een paard. Maar op het eerste gezicht lijkt het niet op een paard, en vraag je je af waar het poppetje zit." Hij vindt het best lastig om de tekening te maken. ,,Je moet heel goed kijken. Ik maak het paard niet zo groot, het gaat vooral om de mens. Je moet er wel de tijd voor nemen om 'm goed te maken." Even later klinkt er een hoop gezucht: ,,Ik heb de achterkant verkloot van het paard."