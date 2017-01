Kinderen kunnen trouwen voor één dag in Kasteel de Haar

Eigenaresse krijgt briefje: 'Therapiekat' Mimi doodgebeten

23 januari Het gezin van Margut Lubberts-Tonn uit IJsselstein is in de ban van de vermissing van ‘therapiekat’ Mimi. De asielkitten is sinds vrijdag spoorloos verdwenen. ,,We horen heel graag, desnoods anoniem, waar zij is.’’