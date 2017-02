Kinderen uit Zeist beleven bijzondere nacht in museum

Twintig basisschoolleerlingen uit Zeist beleefden vannacht een bijzondere nacht in Museum Catharijne convent. Ze mochten in het museum slapen, zagen daar de nieuwe film ‘Storm. Letters van vuur’ en hadden tot hun verrassing een ‘meet & greet’ met de hoofdrolspelers Davy Gomez en Juna de Leeuw.

Het bijzondere uitje begon met een diner in middeleeuwse stijl en een rondleiding door het lege museum en de donkere kloostergangen, en eindigde met een ontbijt op zondagochtend. ,,Het was fantastisch’’, zegt medewerkster Daan van de Weijer van Museum Catharijneconvent. ,,De kinderen waren super enthousiast en toen ze verrast werden met de meet & greet met Davy en Juna waren ze even helemaal stil.’’

Luchtbedden

De kinderen sliepen op luchtbedden in het auditorium, waar ze ook de film keken. De achtste groepers hadden meegedaan aan een prijsvraag die was uitgeschreven door Dutch Filmworks en Nickelodeon (ze moesten drie vragen over de film beantwoorden). Sanne van Eck van de christelijke basisschool De Sluis in Zeist won de prijsvraag en mocht met haar klasgenoten naar deze Night of The Musuem.

De film speelt zich af in de tijd van de Reformatie, waarbij de jongen Storm (Davy Gomez) probeert zijn vader te redden. Het museum heeft als expert op het gebied van de Reformatie en het protestantisme als partner meegewerkt aan de film. ,,De objecten die ze in de film zien, zien ze bij ons in het echt’’, zegt Van de Weijer. ,,Het was echt een succes en zeker voor herhaling vatbaar.’’