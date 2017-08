Kittens gedumpt op straat en in riool

Honderden reacties van potentiële zaaddonoren op oproep via YouTube

13 augustus De Utrechtse Scarlet (35) en Joyce (34), die via YouTube een zaaddonor proberen te vinden, hebben na hun oproep meer dan 300 reacties gehad. ,,Er zitten meerdere bij waar we enthousiast over zijn, maar ook rare die we zeker niet doen."