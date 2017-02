Klaar voor het grote publiek

A SHE STORYDrie vrouwen mogen vandaag als onderdeel van de landelijke campagne 'A She Story' van de Bijenkorf, hun producten aanprijzen voor een plekje in het warenhuis. Binnenkort is de handenarbeid van één van hen te koop in het Utrechtse filiaal. Als diegene daarna ook nog de publieksprijs van alle filialen wint, krijgt ze een podium in de landelijke webshop.

Logo Volledig scherm Floortje Roetemeijer © Ruud Voest

'Zelfgedraaid serviesgoed'

Floortje Roetemaeijer (41) uit Driebergen draait haar eigen serviesgoed, vazen en potten in Het Serviesfabriekje. ,,Ik ben een eigen pottenbakkerij gestart in 2011. De naam Serviesfabriekje zegt het al: ik maak vooral servies. Allemaal in een vaste lijn, zodat je het ook kunt sparen. Ik maak alles met de hand, van broodje klei tot gebakken eindproduct. Ik ontwerp het eerst ook zelf. Ik ging op mijn veertiende met een vriendinnetje mee die op pottenbakkersles zat en dat vond ik zo leuk dat ik ook op les ben gegaan. Daarna heb ik de vakschool gedaan en tien jaar bij Mobach in Utrecht gewerkt. Het bedrijfje is nu al een tijdje in opbouw en we wilden net de stap gaan maken om ons te tonen aan een groter publiek. Maar hoe doe je dat? Via de Bijenkorf zou een fantastische kans zijn.''

Logo Volledig scherm Inge de Vor © Ruud Voest

'Bouwstenen voor universum'

Inge de Vor (30) uit Utrecht ontwerpt haar eigen stoffen en maakt daar kussentjes, sjaals en etuis van. ,,Ik heb nu één collectie. De stof ontwerp ik met de hand of op de computer. De liefde daarvoor is ontstaan tijdens mijn studie aan de Design Academie in Eindhoven. Ik gebruik het materiaal en de kleur als bouwstenen voor een universum waarbinnen alles past: de kleur, de sfeer, de subtiliteit. Uiteindelijk ga ik heel intuïtief aan de slag met wat ik voorhanden heb. Daarnaast is er de praktische kant: van de stoffen maak ik geen kunstvoorwerp dat je aan de muur kan hangen, maar een gebruiksvoorwerp. Je kunt mijn werk af en toe kopen op beurzen, maar ik heb nog geen webshop. Sinds kort ligt het wel in een winkeltje in Kyoto. De Bijenkorf is een heel goede kans om mijn werk aan een groter publiek te laten zien.''

Logo Volledig scherm Elvira 't Hart © Kee and Kee

'Op het randje tussen mode en kunst'