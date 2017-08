Klaas Verschuure stopt als fractievoorzitter D66 Utrecht

Verschuure wil er de komende maanden voor zorgen dat D66, die met 13 zetels de grootste partij is in de raad, opnieuw als winnaar van de verkiezingen uit de bus komt. ,,Ik wil met D66 weer de grootste partij van Utrecht worden om de groei van de stad in goede banen te leiden.’’



Onlangs heeft Verschuure zijn fractie ingelicht over zijn keuze om zich volledig op het lijsttrekkerschap te focussen. Het is geen geheim dat Verschuure na de verkiezingen graag wethouder wil worden. De huidige twee D66-wethouders, Jeroen Kreijkamp en Victor Everhardt hebben er allebei twee termijnen opzitten en gaan zeer waarschijnlijk wat anders doen.



Jony Ferket is door de fractie unaniem gekozen als opvolger van het fractievoorzitterschap. Zij zal het reilen en zeilen van de fractie op zich nemen voor de resterende raadsperiode.