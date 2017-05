Klassieke houten zeilboot op het nippertje gered uit vlammenzee

Dat het zijn levenswerk was is wat overdreven, maar Edwin Grijpma werd bijna gek toen hij zag hoe zijn klassieke houten zeilboot van het type Draak gisteravond door de vlammen dreigde te worden verzwolgen bij de grote brand in Maarssen . Brandweermannen moesten hem tot twee keer toe uit de brandende loods trekken, maar samen redden ze zijn Draak uiteindelijk toch.

Vanmorgen probeerde Grijpma (47) het houten zeiljachtje bijna liefkozend met een vorkheftruck op een aanhanger te duwen, om hem af te voeren naar Dok 88 waar hij hem te water gaat laten. ,,Hij is net helemaal opgeknapt, ik heb er zeker een jaar werk aan gehad. Hij had allang weg kunnen zijn hier, maar er kwam steeds wat tussen.’’

Toen Grijpma gisteravond hoorde dat er in de buurt van de verlaten bedrijfshallen van het metaalverwerkingsbedrijf Intrama brand woedde, wist hij niet hoe snel hij terug moest naar de Stationsweg. Toen hij daar rond 22:00 uur aankwam, stond een deel van de hal al in lichterlaaie. Met zijn auto ramde hij de roldeur open om zijn Draak te redden. ,,De brand woedde aan de achterkant, hier kon ik er nog wel bij.’’

Volledig scherm De brandweerlieden gaan opgelucht op de foto nadat de boot gered is. © AD

Daar dachten de brandweermannen van de Utrechtse kazerne Schepenbuurt duidelijk anders over. Met twee man tilden ze Grijpma weer naar buiten, die maar bleef roepen dat zijn boot eraan dreigde te gaan. Even later stoof hij weer naar binnen en werd hij weer naar buiten getrokken. ‘Als je nog één keer alleen naar binnen gaat, vergeten we je boot’, beten ze hem volgens Grijpma toe.

Filmscene

Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle en leek het deel van de loods waar Grijpma’s Draak stond veilig. Met de vorkheftruck reed een brandweerman de boot de loods uit. ,,Dat was net een scene uit een film. Moet je je voorstellen: zo’n stoere man die op een vorkheftruck uit de rook tevoorschijn komt met een zeilbootje achter zich aan!’’

Achteraf hadden ze samen het grootste plezier dat de boot gered was. Grijpma gaat vandaag nog een taartje naar de kazerne brengen om de mannen en vrouwen van het korps te bedanken. Eerst laat hij nog zien waar de brand begonnen is. Vlak achter de woningen aan de Stationsweg hebben vermoedelijk kwajongens hout tegen de gevel van de loods aangelegd en in brand gestoken. ,,We hoorden eerst een hoop stemmen en daarna een knal’’, zegt een bewoner van de Stationsweg. ,,Dit moet aangestoken zijn. Ik hoop dat ze de boel nu snel slopen.''

Volledig scherm Edwin Grijpma tussen de restanten van de oude bedrijfshal aan de Stationsweg in Maarssen. © AD

Kwajongens

Daarmee was al een begin gemaakt. Grijpma laat zien hoe het sloopbedrijf netjes aparte stapels van het gesloopte hout, metaal en stenen maakt. ,,Die jongens hadden het brandend materiaal voor het uitkiezen.’’ Echt kwaad kan Grijpma niet eens op ze zijn. ,,We zijn toch allemaal jong geweest? Dit is een prachtige plek om avonturen te beleven, ze hebben alleen niet in de gaten gehad wat de gevolgen zijn van hun actie. Ik durf te wedden dat ze nu nog bibberend onder hun bed liggen!’’

