Kleding en speelgoed naar oud schoolpand Nieuwegein

De Kledingbank Nieuwegein en de Speelgoedbank zijn bijzonder gelukkig met de verhuizing. De organisaties komen nu op een centrale plek in de gemeente en krijgen meer ruimte om de groei op te vangen.



De Kledingbank heeft nu duizend gebruikers. Bij de speelgoedbank krijgen jaarlijks driehonderd kinderen van nul tot twaalf jaar tweedehands speelgoed. De stichting zit nu in een oud dorpshuis op Kerkveld dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Cliënten zijn minima met een Nieuwegeinse Stadspas en bijvoorbeeld vluchtelingen met een verblijfsvergunning.



Winkelruimte

Voorzitter Truus van Wijk van de Kledingbank: ,,We krijgen een grotere winkelruimte en we hebben minder opslag nodig. Ook hebben we een hoger verloop van kleding'', legt Van Wijk uit. De Kledingbank Nieuwegein zit momenteel op de tweede verdieping in een oud kantoorpand op industriegebied Plettenburg.



Vanwege de drukte bij de Kledingbank werd vorig jaar besloten om op woensdagavond te sluiten. De organisatie kon de veiligheid niet meer garanderen. In het nieuwe pand verwacht de organisatie de toeloop weer aan te kunnen.