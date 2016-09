Klein bad pakt duur uit voor Wijk bij Duurstede

Onderzoeksbureau Synarchis twijfelt of een klein instructiezwembad voor Wijk bij Duurstede haalbaar is zonder al te grote risico's voor de gemeente. Het bureau becijfert dat er voor een kleinschalig zwembad van 15 bij 8 meter jaarlijks minstens 65.500 euro nodig is.



Gelijktijdig heeft het bureau twijfels of er een ondernemer te vinden is die er wil instappen zonder dat de gemeente eventuele grotere tekorten wil afdekken met een gemeentegarantie. Uitgangspunt tot nu toe was dat de gemeente maximaal 50.000 euro per jaar zou spenderen aan een nieuw zwembad zonder verder enig risico te lopen. Zo zou de gemeente geen gemeentegarantie willen afgeven om te voorkomen dat zij later voor tegenvallers zou kunnen opdraaien.



Opboksen

Een van de handicaps voor een Wijks zwembad is volgens Synarchis dat het moet opboksen tegen concurrerende zwembaden. In alle omliggende gemeenten zijn al zwembaden. Een bassin van 15 bij 8 meter is alleen geschikt voor zwemlessen en ouderen en mensen met een beperking kunnen in het warme water terecht. Voor diplomazwemmen moet worden uitgeweken naar een groter zwembad.



Voor zwemmers van de Wijkse zwemvereniging Dorestad Dolphins is het beoogde compacte zwembad sowieso te klein. Zij hebben een 25 meter bad nodig en blijven aangewezen op een zwembad buiten Wijk. De animo voor zo'n groter zwembad is in de politiek gering vanwege de kosten van meer dan twee ton per jaar.



Groen

Voordat de gemeenteraad het licht eventueel op groen zet voor een compact zwembad, zou eerst nog onderzocht moeten worden of er wel een ondernemer te vinden is. Dat wordt het zoveelste onderzoek in een lange rij die al in 2009 begon. Sinds eind vorig jaar kan er niet meer in een zwembad in Wijk worden gezwommen. Zwembad Wickie de Viking in de Vikinghal werd gesloten.



De zwembadloze periode in Wijk heeft volgens de onderzoekers tot gevolg dat mensen inmiddels vaste klant zijn bij zwembaden in Houten, Doorn en Driebergen. Maar zwaar hoeft ook weer niet aan dit risico getild te worden want de belangrijkste doelgroep van een klein instructiebad zijn leszwemmers, een groep die steeds van samenstelling verandert.